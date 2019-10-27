تغريدة ترامب الغامضة قد تكون مرتبطة بتصفية أبو بكر البغدادي

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، إن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة استهدفت أحد أهدافها الأكثر أهمية، "أبو بكر البغدادي"، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترمب قبل حوالي أسبوع من حدوثها.

وقد أثارت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغامضة تساؤلات الصحفيين، حيث كتب ترامب: "شيء كبير للغاية حدث للتو".

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

وعلق البعض أن هذه التغريد مرتبطة باعتقال أبو بكر البغدادي.

Al-Baghdadi has been CAPTURED.



THE WORLD THANKS TRUMP!!! — David Wohl (@DavidWohl) October 27, 2019

وكان قد قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي اليوم الأحد (السبت بالتوقيت المحلي) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).

ذكرت تقارير وسائل الإعلام الغربية مرارًا وتكرارًا عن مقتل قائد التنظيم الإرهابي. عادة ما تظهر هذه التقارير بعد غياب طويل للبغدادي.