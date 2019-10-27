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    قوات الجيش العراقي في مواجهة التنظيم الإرهابي داعش في الموصل، العراق 11 مارس/ آذار 2017

    وكالة: مصدران عراقيان يؤكدان نبأ مقتل البغدادي داخل سوريا

    © REUTERS / Thaier Al-Sudani
    العالم
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    أعلن مصدران أمنيان عراقيان، أنهما تلقيا تأكيدا لنبأ مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي من داخل سوريا.

    وقال أحد المصدرين لوكالة "رويترز": "مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية".

    حرق صورة البغدادي
    © AFP 2019 / Prakash Singh
    ليست غارة أمريكية... وسائل إعلام تكشف مفاجأة بشأن طريقة "مقتل البغدادي"
    وأكد مصدر أمني عراقي ثان، تلقي تأكيدات من مصادر داخل سوريا بمقتل البغدادي.

    وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.

    وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

    وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة استهدفت أحد أهدافها الأكثر أهمية، "أبو بكر البغدادي"، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترمب قبل حوالي أسبوع من حدوثها.

    وقال المسؤول الذي أطلع على نتائج العملية للمجلة الأمريكية إن البغدادي قتل في الغارة، وأبلغت وزارة الدفاع البيت الأبيض أنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي، فيما يجري حاليا مزيد من التحقيقي لتأكيد ذلك.

    من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش)، فيما كتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" إن "شيء كبير للغاية حدث للتو".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أبو بكر البغدادي, تنظيم داعش, سوريا, العراق
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