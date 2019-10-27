أول فيديوهات لاستهداف أبو بكر البغدادي في سوريا

تداول مغردون لقطات قصف ومعارك قالوا إنها دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية، وهو المكان الذي اعتقد المغردين أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قتل فيه.

وأشار مغردون سوريون من إدلب، إلى عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، نفذتها ثماني مروحيات مدعومة بطيران حربي تابع للتحالف، وتحدثوا عن قصف عنيف بالمنطقة.

فيديو يعتقد أنه صور في موقع الهجوم على البغدادي في قرية باريشا بريف إدلب عقب الغارة الأمريكية التي حدثت ليلا

pic.twitter.com/t1Nm7R5znY — إبراهيم عرب Ibrahim Arab (@IbrahimArab) October 27, 2019

ووردت هذه المعلومات ومقاطع الفيديو، بالتزامن مع الأنباء عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في قرية باريشا.

Video from US air raids in Northern Syria…: فيديو لغارات من طائرات حربية مجهولة أدت لإشتعال النيران بين باريشا و حتان بريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود التركية السورية. pic.twitter.com/x9Etac5uXu — Mohamad Rasheed محمد رشيد… https://t.co/eNoDqz64CX Retweet this Tweet — Fox News Feeds (@FoxNewsFeeds) October 27, 2019

أصوات عملية الإنزال الأمريكية في قرية باريشا بإدلب#مقتل_البغدادي pic.twitter.com/tf1ZlBrLSG — حُر #داريا (@AR2011B) October 27, 2019

ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من مكان وزمان هذه الفيديوهات.

​وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة استهدفت أحد أهدافها الأكثر أهمية، "أبو بكر البغدادي"، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترمب قبل حوالي أسبوع من حدوثها.

وقال المسؤول الذي اطلع على نتائج العملية للمجلة الأمريكية، إن البغدادي قتل في الغارة، وأبلغت وزارة الدفاع البيت الأبيض أنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي، فيما يجري حاليا مزيد من التحقيقات لتأكيد ذلك.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش)، فيما كتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" إن "شيء كبير للغاية حدث للتو".