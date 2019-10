أول فيديوهات لاستهداف أبو بكر البغدادي في سوريا

Video from US air raids in Northern Syria…: فيديو لغارات من طائرات حربية مجهولة أدت لإشتعال النيران بين باريشا و حتان بريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود التركية السورية. pic.twitter.com/x9Etac5uXu — Mohamad Rasheed محمد رشيد… https://t.co/eNoDqz64CX Retweet this Tweet