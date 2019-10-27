"قسد" يلمح إلى عمل استخباراتي مشترك مع واشنطن في "مقتل البغدادي"

ألمحت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، إلى العمل المشترك مع واشنطن، في التقارير التي أعلنت مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية بسوريا.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اليوم الأحد، إن "عملية ناجحة" تمخضت عن عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة، في إشارة فيما يبدو لتقارير عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية بسوريا.

وقال عبدي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية".

عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) October 27, 2019

​وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة استهدفت أحد أهدافها الأكثر أهمية، "أبو بكر البغدادي"، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترمب قبل حوالي أسبوع من حدوثها.

وقال المسؤول الذي اطلع على نتائج العملية للمجلة الأمريكية، إن البغدادي قتل في الغارة، وأبلغت وزارة الدفاع البيت الأبيض أنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي، فيما يجري حاليا مزيد من التحقيقات لتأكيد ذلك.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش)، فيما كتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" إن "شيء كبير للغاية حدث للتو".