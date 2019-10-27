الدفاع التركية: أنقرة تعلن عن تبادل المعلومات بين العسكريين قبل العملية الأمريكية في إدلب ليل أمس

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أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه تم التنسيق وتبادل المعلومات بين الجيشيين التركي والأمريكي، قبل العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية، في مدينة إدلب السورية ليلة أمس.