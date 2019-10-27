مقتل شخصين بإطلاق نار في تكساس... فيديو

وقالت صحيفة "دالاس نيوز" الأمريكية، إن مئات الطلاب تجمعوا في غرينفيل بالقرب من دالاس، للاحتفال ببداية فترة جديدة في "كلية تكساس إيه آند إم" للتجارة.
Developing: Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Scene is secure but murder is still at large as of 1:28am. At least 3 killed 20+ injured. Will Update when we can.— Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) October 27, 2019
What a nightmare, when will it be enough... pic.twitter.com/2QHcx5rBTX
وأفادت بأنه من غير الواضح عدد الذين كانوا في المبنى عندما فتح شخص يحمل بندقية النار، مؤكدة أن مطلق النار لا يزال طليقا.
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