نتنياهو يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة

القاهرة - سبوتنيك. وقال نتنياهو، خلال تصريحات اليوم الأحد، في مستهل الجلسة الحكومية: "يتوجب علينا اتخاذ قرارات صعبة تستلزم وجود حكومة متينة وقوية ومن هنا تبرز الأهمية الكامنة في تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة".

وأضاف نتنياهو "إنها ليست مسألة سياسية وإنما مسألة وطنية. إنها مسألة أمنية في غاية الأهمية. وآمل بأننا سنستطيع إحراز تقدم بغية تحقيق هذه الغاية خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان زعيم حزب الجنرالات الإسرائيلي "أزرق أبيض" بني غانتس تسلم مساء الأربعاء الماضي، كتاب تكليف رسمي من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين، وذلك بعد أن أعاد بنيامن نتنياهو كتاب التكليف عقب فشله في الوصول إلى أغلبية نيابية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، وعدم تمكنه من إقناع الأحزاب الأخرى بتشكيل حكومة وطنية برئاسته.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "الرئيس ريفلين سلم بيني غانتس كتاب التفويض لتشكيل الحكومة"، مشيرة إلى أنه سيكون أمام غانتس مهلة زمنية مدتها 28 يوما لتشكيل حكومة، وفي حال فشله ينص القانون على منح الكنيست مهلة 21 يوما لاختيار أحد أعضائه لتشكيل حكومة بتوصية 61 عضو "كنيست".