جنرال أمريكي يكشف ماذا كان يرتدي البغدادي أثناء نومه

ألقى الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي سيدريك لايتون، الضوء على تقارير استخباراتية سابقة برزت عن أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، كان ينام مرتديا حزاما انتحاريا ناسفا.

وقال لايتون في مقابلة مع "CNN": "هناك تقارير استخباراتية أكدت للعامة قبل سنوات أن البغدادي كان ينام مرتديا حزاما انتحاريا.. وهذا ليس مفاجأة"، متابعا: "يبدو أن هذه التقارير كانت صحيحة للحيلولة دون القبض عليه".

وتأتي تصريحات لايتون بعد تصريح أدلى به مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لـCNN، وأكد أن البغدادي فجر حزاما ناسفا بنفسه خلال العملية التي شنتها قوة أمريكية في شمال غربي سوريا.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة استهدفت أحد أهدافها الأكثر أهمية، "أبو بكر البغدادي"، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترمب قبل حوالي أسبوع من حدوثها.

وقال المسؤول الذي اطلع على نتائج العملية للمجلة الأمريكية، إن البغدادي قتل في الغارة، وأبلغت وزارة الدفاع البيت الأبيض أنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي، فيما يجري حاليا مزيد من التحقيقات لتأكيد ذلك.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش)، فيما كتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" إن "شيء كبير للغاية حدث للتو".