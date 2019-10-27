شبكة أمريكية: التأكد من مقتل البغدادي جاء عن طريق الوجه

أكد مصدر عسكري رفيع، اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، بعد تحديد هويته.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن المصدر العسكري تأكيده أن "فحص الحمض النووي DNA أكد مقتل البغدادي، مضيفا أن بين "50 إلى 70 عنصرا من القوات الأمريكية شاركوا في العملية الأمريكية التي أدت لمقتل البغدادي في سوريا".

وذكرت الشبكة، أن أحد مستشاري الرئيس دونالد ترامب أكد مقتل البغدادي خلال العملية الأمريكية في سوريا، متابعة: "إضافة إلى فحوص الحمض النووي تم التعرف على البغدادي من ملامح وجهه".

ISIS leader Abu Bakr Al Baghdadi dead, killed in US raid in Idlib, according to senior US military source. Baghdadi’s identity has been confirmed. “We long suspected Baghdadi was hiding in Idlib,” US source said. — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) October 27, 2019

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة استهدفت أحد أهدافها الأكثر أهمية، "أبو بكر البغدادي"، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترمب قبل حوالي أسبوع من حدوثها.

وقال المسؤول الذي اطلع على نتائج العملية للمجلة الأمريكية، إن البغدادي قتل في الغارة، وأبلغت وزارة الدفاع البيت الأبيض أنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي، فيما يجري حاليا مزيد من التحقيقات لتأكيد ذلك.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء ببيان مهم في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش)، فيما كتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" إن "شيء كبير للغاية حدث للتو".