ترامب: روسيا تعاملت معنا بشكل رائع لشن الغارة على البغدادي

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر لكل من روسيا وسوريا وتركيا والعراق على دعمهم لعملية استهداف زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).