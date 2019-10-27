وزير الدفاع الأمريكي: هدفنا كان اعتقال البغدادي... واثنان من جنودنا أصيبا بالعملية

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن مقتل أبو بكر البغدادي "ضربة مدمرة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن القوات الأمريكية طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض ثم فجر سترته الناسفة.

وقا إسبر إن "هدف الغارة الأمريكية كان إلقاء القبض على البغدادي أو قتله في حالة تعذر اعتقاله".

وأكد إسبر "إصابة اثنين من القوات الأمريكية "بجروح طفيفة" خلال العملية التي استهدفت البغدادي لكنهما عادا للعمل".

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن "انسحاب أمريكا من شمال شرق سوريا لم يعجل بعملية قتل البغدادي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.

وتحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم المتشدد على مساحات من سوريا والعراق في يوم من الأيام ونفذ هجمات بشعة على أقليات دينية وهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.