جونسون يعلق على مقتل البغدادي

علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على صفحته على تويتر على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وكتب جونسون في التويتر: موت زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي هو خطوة هامة في الحرب ضد الإرهاب، ولكن المعركة ضد الشر "داعش" لم تنته بعد".

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 27 октября 2019 г.

وأضاف جونسون: "سنواصل العمل مع شركائنا في التحالف لوضع حد للأفعال القاتلة والوحشية التي يقوم بها داعش بشكل حاسم وإلى الأبد".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل أبو بكر البغدادي خلال عملية خاصة في شمال شرق سوريا.

وبدورها شككت وزارة الدفاع الروسية في مقتل البغدادي خلال عملية قام بها الجيش الأمريكي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشيرة إلى أنه في الأيام الأخيرة لم تسجل أي غارات جوية من الولايات المتحدة أو التحالف الدولي في محافظة إدلب شمالي سوريا.