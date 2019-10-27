وزير إيراني: قتل البغدادي "ليس ضربة كبيرة"

ووفقا لوكالة "رويترز" اتهم آذري جهرمي الولايات المتحدة بأنها هي التي أنشأت تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظورة في روسيا وعدد من الدول).

وكتب آذري جهرمي في صفحته الشخصية على "تويتر": "ليست ضربة كبيرة لقد قتلتم فقط صنيعتكم".

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) 27 октября 2019 г.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال: "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق". مضيفاً أنه تم التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة"، مضيفا "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء.

يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.