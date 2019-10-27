ماكرون: مقتل البغدادي ضربة قوية لتنظيم "داعش" لكنها مجرد مرحلة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مقتل أبو بكر البغدادي يمثل ضربة قوية لتنظيم "داعش"، لكنها مجرد مرحلة في الحرب ضد الإرهاب.

وكتب ماكرون في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر" اليوم الأحد "مقتل البغدادي ضربة قوية لتنظيم الدولة الإسلامية لكنها مجرد مرحلة. الحرب مستمرة بالتعاون مع شركائنا في التحالف الدولي لهزيمة هذه المنظمة الإرهابية في نهاية المطاف. هذه أولويتنا في الشرق الأوسط".

La mort d'al-Baghdadi est un coup dur porté contre Daech, mais ce n’est qu’une étape. Le combat continue avec nos partenaires de la coalition internationale pour que l'organisation terroriste soit définitivement défaite. C’est notre priorité au Levant. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 27 октября 2019 г.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.

يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.