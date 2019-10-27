وكالة: النرويج توقف 7 من "العمال الكردستاني" بعد اعتدائهم على متظاهرين أتراك

أوقفت السلطات النرويجية 7 أشخاص هاجموا متظاهرين أتراك أثناء جلوسهم في مقهى في أوسلو.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الشرطة النرويجية، إعلانها مساء السبت أنها أوقفت 7 من عناصر "بي كا كا" (حزب العامل الكردستاني) بعد اعتدائهم على متظاهرين أتراك في العاصمة أوسلو، بحسب الوكالة.

وأشار بيان الشرطة أن الأتراك اللذين تم الاعتداء عليهم كانوا يجلسون في مقهى خلال مظاهرة لهم في أوسلو.

ووفقا للوكالة، "أوضح بيان الشرطة أن المقهى تعرض لأضرار كبيرة بسبب الهجوم، وأن فرق الشرطة تدخلت لتفريق المهاجمين، وإبعادهم عن المكان".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في وقت سابق إن حزب العمال الكردستاني قد يكون أكثر خطورة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاءت تصريحات ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، التي قال فيها إن حزب العمال الكردستاني يمثل تهديدا إرهابيا.