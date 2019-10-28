رئيس تشيلي يرفع حال الطوارئ في البلاد

أعلن رئيس ​تشيلي،​ سيباستيان بينيرا، اليوم الاثنين، رفع حالة الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها وسط تظاهرات حاشدة مستمرة في مختلف المناطق بالبلاد.

وذكر موقع إسباني أن الرئيس التشيلي أقدم على خطوة رفع حالة الطوارئ في البلاد تمهيدا لتنحية الحكومة عن العمل وإعلان تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وفرضت السلطات التشيلية حالة الطوارئ وحظّرت التجوّل نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت تشيلي أسوأ اضطرابات مدنيّة منذ عقود، وإثر خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصاديّة وسياسيّة.

وما بدا في بادئ الأمر أنه احتجاجات طالبية على رفع بسيط طال سعر تذكرة المترو، سرعان ما خرج عن نطاق السيطرة، لتتحول الاحتجاجات إلى تظاهرات عنيفة.

وذكرت الرّئاسة أنّ حالة الطوارئ التي شملت نشر 20 ألف جندي وشرطي ستنتهي في كل المناطق والبلدات حيث فرضت.