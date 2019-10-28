وسط توتر العلاقات... الملك سلمان وولي العهد يبعثان رسالة عاجلة إلى أردوغان

وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير ممد بن سلمان، رسالتين منفصلتين، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية".

وأعرب الملك "باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة إلى أردوغان. وعبر ولي العهد السعودي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وكانت العلاقات الاقتصادية السعودية التركية، قد شهدت نموا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية والتي سبقت الأزمة الخليجية ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2016 إلى 22 مليار ريال أي ما يعادل 5 مليار دولار أمريكي، وتعد الدولتين من الاقتصاديات الكبرى في المنطقة وكلاهما عضو في مجموعة العشرين، إلا أن الأحداث الأخيرة أسفرت عن تأزم العلاقات السياسية وعدم ظهور إنفراجه في الأزمة القطرية وقضية خاشقجي مع حملات التصعيد الإعلامي.