الخارجية الصينية تدعو إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب عقب القضاء على زعيم "داعش"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، اليوم الاثنين، أن الصين تعارض باستمرار جميع أشكال الإرهاب وترى أنه من الضروري زيادة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث بإسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، معلقا على مصرع زعيم "داعش": "نتابع تطور الأوضاع عن كثب، ولا يزال الإرهاب عدوا لجميع البلدان، كما أن الصين، مثلها مثل الدول الأخرى، عانت أيضا من الإرهاب. وتعارض الصين جميع أشكال الإرهاب وتشارك بنشاط في جهود مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن الصين تعتقد انه يتعين على جميع الدول تعزيز التعاون في الحرب المشتركة ضد الإرهاب، وأنه من الضروري مكافحة أسباب الإرهاب وأي مظاهر للإرهاب.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن في مؤتمر صحافي عقده بالبيت الأبيض، يوم أمس الأحد، أن القوات الأميركية استطاعت القضاء على زعيم تنظيم " داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي بعملية عسكرية داخل سوريا. وعبر عن امتنانه لروسيا على تعاونها مع القوات الأميركية، وعن شكره للدعم الذي حصلت عليه القوات من سوريا وتركيا والعراق والأكراد لإنجاز العملية.

يذكر أن البغدادي أعلن في 2014 من مدينة الموصل العراقية قيام ما أسماه بالخلافة الإسلامية في العراق وسوريا.

وتضاربت الأنباء حول بقاء البغدادي على قيد الحياة منذ إعلان القوات العراقية إطلاق عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها التنظيم بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.