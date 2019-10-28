توسك: دول الاتحاد الأوروبي قبلت طلب بريطانيا بتمديد بريكست لنهاية يناير المقبل

قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الاثنين، إن دول الاتحاد قررت الموافقة على طلب المملكة المتحدة لتأجيل خروج الأخيرة من الاتحاد من نهاية الشهر الجاري لنهاية كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

وقالت بدورها بريطانيا، إنها تتعهد بتمويل الازدهار الاقتصادي في أوروبا، حتى بعد خروجها.

وكتب الفريق الإعلامي لتوسك عبر حسابه على (تويتر) أن "دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 اتفقت على قبول طلب المملكة المتحدة تمديد بريكست (الخروج من الاتحاد) حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020"، مضيفا أنه "يتوقع صياغة القرار بشكل كتابي".

وأعلن وزير خارجية لاتفيا، يوم السبت الماضي، أن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون تأجيل البريكست بعد الموعد النهائي في 31 أكتوبر/تشرين الأول دون الاتفاق على المهلة الجديدة.

وصوت نواب البرلمان البريطاني لصالح اتفاق "بريكسيت" الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، رفض مجلس العموم البريطاني إقرار الجدول الزمني لمناقشة قانون اتفاق بريكست ليصبح تحقيقه في الموعد المحدد شبه مستحيل.