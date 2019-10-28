نتنياهو: إيران تعمل على إنتاج صواريخ "كروز" تصل إلى أي مكان في الشرق الأوسط

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إيران بالعمل على إنتاج صواريخ من طراز "كروز" يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط.

القدس - سبوتنيك. ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن نتنياهو قوله "تعمل إيران على إنتاج صواريخ كروز يمكنها الوصول إلى أي وجهة في الشرق الأوسط".

وأضاف نتنياهو "إيران تريد نصب وإعداد هذه الصواريخ في مواقع مختلفة في الشرق الأوسط".

يتبع...