الخارجية التركية تؤكد زيارة الوفد العسكري الروسي لمناقشة الدوريات المشتركة في سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو ، أن الوفد العسكري الروسي سيزور تركيا لبحث الدوريات المشتركة في سوريا.