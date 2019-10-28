الرئاسة التركية: مقتل البغدادي مهم... ولكن نحذر

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي أمر مهم، محذرا من منح دور لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي بهذه العملية.

وشدد قالن، اليوم الاثنين، على أن "كفاح بلاده ضد "داعش" سيستمر، وسيتواصل العمل من أجل منع ظهور عناصر التنظيم الإرهابي مجددا في المناطق السورية التي تم تحريرها من الإرهابيين"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأكد أن "الجيش التركي نسق بشكل مكثف مع نظيره الأمريكي في الليلة التي قادت فيها قوات أمريكية خاصة عملية قتل زعيم داعش في شمال غرب سوريا".

وتابع المتحدث باسم الرئاسة التركية: "وحداتنا العسكرية والاستخبارية كانت على اتصال مع نظيراتها الأمريكية ونسقت معها. وفي الليلة التي جرت فيها العملية، يمكننا القول إنه كانت هناك دبلوماسية مكثفة بين سلطاتنا العسكرية".

وأضاف أن "تركيا لن تقبل بوجود أي منظمة إرهابية في سوريا بالقرب من حدودها أو أي منطقة أخرى".

#عاجل | متحدث الرئاسة التركية: مقتل البغدادي أمر مهم، ونحذر من محاولات منح دور لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي في هذه العملية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 28, 2019

​وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق"، مضيفاً أنه تم "التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة".

يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر تنظيم داعش الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.