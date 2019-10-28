مسؤول أممي: فريق الرصد الأممي الخاص بتنظيم داعش لا يمكنه حتى اللحظة تأكيد مقتل البغدادي

صرح منسق الفريق الأممي لتنظيمات "داعش" و"القاعدة" و"طالبان" أدموند فيتون أن الفريق حتى هذه اللحظة لا يمكنه تأكيد مقتل زعيم تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) أبو بكر البغدادي، والذي أعلنت عنه الولايات المتحدة أمس، مشيرا إلى أنه في حال تأكد مقتل البغدادي سيكون ضربة للتنظيم، لكنها ضربة غير كافية للقضاء عليه.

جنيف - سبوتنيك. وقال فيتون في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنه :"لا أملك تأكيدا حول ذلك، ومنهجيتنا هي التعامل مع الأخبار بحذر حتى نسمعها مباشرة وبثقة من أحد الدول الأعضاء".

وأضاف بقوله: "كل ما نملكه حتى الآن هو الإعلان العام الذي قامت به الولايات المتحدة، لكنه يبدو إعلانا واثقا للغاية، ويبدون أنهم واثقين من أنفسهم، ويدعوا أنهم تحققوا من ذلك، وبالطبع سيضعون أنفسهم في إحراج بالغ إذا لم يتأكدوا، لذا أعتقد أن علينا أن نتعامل مع هذا الإعلان بجدية بالغة، وسأوجه أسئلة إلى الأميركيين لمحاولة تأكيد هذه الأخبار في أقرب وقت ممكن".

وواصل فيتون: "هذا [الإعلان عن مقتل البغدادي] يعني الكثير بالطبع، ما نسمعه من دعاية داعش أنهم دائما يستشهدون، وأن كل إنسان له بديل، إذن فالطبع هم يستعدون لوضع شخص شجاع على الأرض"، متابعا "هم في وضع سيكون فيه تجديد القيادة أمرا أكثر صعوبة، ومحفوف بالكثير من المخاطر، أعتقد أنه بالنسبة لداعش هذه الضربة خطيرة للغاية، لكنها غير كافية للقول أنها نهاية التنظيم، فهم يتمتعون بدعم كبير".