إطلاق نار على مسجد جنوب غربي فرنسا

سقط جريحان بسبب إطلاق نار أمام مسجد في منطقة بايون، جنوب غرب فرنسا، اليوم الاثنين، بينما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مشتبه به.

باربس - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن عملية إطلاق النار في جنوب شرق فرنسا، اليوم الاثنين، أدت إلى سقوط جريحين قبل أن تلقي الشرطة القبض على المشتبه به.

Intervention de police en cours Rue Joseph Latxague à #Bayonne. Un individu interpellé.

Merci de respecter le périmètre de sécurité et les consignes des policiers mobilisés. pic.twitter.com/qVf6ibMQlQ — Police nationale 64 (@PoliceNat64) October 28, 2019

وبحسب صحيفة لوباريسيان "قام رجل سبعيني بإطلاق النار أمام مسجد في منطقة بايون جنوب شرق البلاد مما أدى لسقوط جريحين أحدهما أصيب بجراح خطرة".

ومن جهتها طلبت شرطة منطقة بايون في تغريدة على "تويتر" من المواطنين احترام الطوق الأمني، الذي تم ضربه واتباع إرشاداتها كما أعلنت عن إلقاء القبض على مشتبه به.