الأمم المتحدة: اللاجئون الفنزويليون مهددون بالاستغلال الجنسي والإتجار بهم

بروكسل- سبوتنيك. وقال ممثل الأمم المتحدة، مشيراً إلى ضرورة عدم إخفاء هذا الجزء من المشاكل، بأنه: "زيادة التمييز (ضد اللاجئين) يمكن أن يؤدي إلى ظروف تضعهم في موقف ضعيف، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى الاستغلال الجنسي والاتجار والعنف، وخاصة ضد النساء".
ويسعى معظم المهاجرين الفنزويليين إلى البلدان الأكثر ازدهارًا في أمريكا الجنوبية - كولومبيا والبرازيل وتشيلي والأرجنتين والإكوادور وبيرو وأوروغواي. وفي الوقت نفسه، لا يتمكن سوى نصف اللاجئين من الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة في لبلدان التي يصلون إليها، وذلك بعدما أصبح الوضع في بلادهم صعبًا بسبب نقص السلع والتضخم الهائل في الوضع المالي وتراجع إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط.
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