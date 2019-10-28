سفيرة فرنسا بموسكو تنتقد التعامل الأوروبي مع روسيا

وصفت السفيرة الفرنسية لدى روسيا، سيلفي بيرمان، اليوم الإثنين، التعامل الأوروبي مع روسيا بأنه "حالة غير طبيعية"، منتقده عدم وجود أي استراتيجية لتعامل الاتحاد الأوروبي مع روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت بيرمان في عرض التقرير السنوي "روسيا- 2019" إنه: "من المهم جدًا مواصلة العلاقات مع روسيا، من المهم للغاية دمجها في المشروع الأوروبي ... ليس من الطبيعي أن لا يكون لدى الاتحاد الأوروبي أي نوع من الاستراتيجية للعلاقات مع روسيا وأن يكون لدى روسيا اتصالات مع الناتو حتى أكثر من الاتحاد الأوروبي".

ووفقا لها، فهناك منطق مفاده أنه يجب معاقبة روسيا بقطع جميع الاتصالات.

وشددت الدبلوماسية على أن "هذا خطأ، يجب أن يكون هناك اتصالات. على سبيل المثال، لننظر إلى سوريا. هاجمت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سوريا، وتحدث الأمريكيون مع وزراء الدفاع، جنرالات فرنسا وبريطانيا، لكن لم يكن لهم أي اتصال مع روسيا، هذا خطأ. أعتقد أنه من الضروري الحفاظ على الحوار المباشر، وهذا من مصلحة الأوروبيين ".