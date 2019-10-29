"غيرت العنوان 3 مرات"... مقال لواشنطن بوست تنعى فيه البغدادي يثير ضجة في أمريكا

أثار عنوان موضوع نشر على صحيفة "واشنطن" بوست الأمريكية، بشأن مقتل أو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، موجة من السخرية والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة الواشنطن بوست نشرت المقال تحت عنوان، "أبو بكر البغدادي، العالم الديني المتقشف وقائد الدولة الإسلامية، مات عن عمر يناهز 48 عاما"، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعل الصحيفة تقوم بتغيير العنوان مرة أخرى.

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "#WaPoDeathNotices" وكتبوا عليه نعي ي لشخصيات تاريخية أخرى ارتكبت جرائم وفظائع.

حيث كتب مغرد، "وفاة أدولف هتلر، مخطط المجتمع العاطفي والمتحدث العام الديناميكي، عن عمر 56".

Adolf Hitler, outspoken vegetarian and postcard illustrator, dies age 56. #WaPoDeathNotices



(Well someone had to.) pic.twitter.com/zYecI4bekH — Torch (@SpaceTorch92) October 28, 2019

فما كتب آخر "وفاة سورون - الشخصية الشريرة الشهيرة في سلسلة أفلام سيد الخواتم – صانع التقشف وقنطرة الأجناس عن عمر 56 ألف عام".

الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت حاولت تلافي الأزمة حيث غيرت العنوان إلى "وفاة أبو بكر البغدادي، الزعيم المتطرف للدولة الإسلامية، عن عمر 48 عاما".

Sauron, austere jeweler and bridger of races dies at age 54,960. #WaPoDeathNotices pic.twitter.com/67BtnH0986 — WashPo Headlines (@WashpoH) October 28, 2019

ومع تزايد الضغوط قامت الصحيفة للمرة الثالثة بتغيير العنوان، ليصبح "وفاة أبو بكر البغدادي الرئيس الإرهابي لتنظيم الدولة الإسلامية، عن عمر يناهز 48 عامًا".