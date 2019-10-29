"غيرت العنوان 3 مرات"... مقال لواشنطن بوست تنعى فيه البغدادي يثير ضجة في أمريكا

صحيفة الواشنطن بوست نشرت المقال تحت عنوان، "أبو بكر البغدادي، العالم الديني المتقشف وقائد الدولة الإسلامية، مات عن عمر يناهز 48 عاما"، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ما جعل الصحيفة تقوم بتغيير العنوان مرة أخرى.
#WaPoDeathNotices second times the charm! pic.twitter.com/6x0Qcg2DSX— Peter Burns (@peterburns_1861) October 27, 2019
أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "#WaPoDeathNotices" وكتبوا عليه نعي ي لشخصيات تاريخية أخرى ارتكبت جرائم وفظائع.
حيث كتب مغرد، "وفاة أدولف هتلر، مخطط المجتمع العاطفي والمتحدث العام الديناميكي، عن عمر 56".
Adolf Hitler, outspoken vegetarian and postcard illustrator, dies age 56. #WaPoDeathNotices— Torch (@SpaceTorch92) October 28, 2019
(Well someone had to.) pic.twitter.com/zYecI4bekH
فما كتب آخر "وفاة سورون - الشخصية الشريرة الشهيرة في سلسلة أفلام سيد الخواتم – صانع التقشف وقنطرة الأجناس عن عمر 56 ألف عام".
الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت حاولت تلافي الأزمة حيث غيرت العنوان إلى "وفاة أبو بكر البغدادي، الزعيم المتطرف للدولة الإسلامية، عن عمر 48 عاما".
Sauron, austere jeweler and bridger of races dies at age 54,960. #WaPoDeathNotices pic.twitter.com/67BtnH0986— WashPo Headlines (@WashpoH) October 28, 2019
ومع تزايد الضغوط قامت الصحيفة للمرة الثالثة بتغيير العنوان، ليصبح "وفاة أبو بكر البغدادي الرئيس الإرهابي لتنظيم الدولة الإسلامية، عن عمر يناهز 48 عامًا".
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