روسيا تعول على انسحاب الأكراد من المناطق الحدودية شمال سوريا بالموعد المتفق عليه

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، يوم الاثنين، عن أمله بأن تنسحب "وحدات حماية الشعب الكردية" من المناطق الحدودية بشمال سوريا في الموعد المتفق عليه.

جنيف - سبوتنيك. وقال لافرنتييف للصحفيين: "نأمل في ذلك وسنرى. ولن أقول إن الضمانات ليست موجودة. وقد تم الاتفاق بين رئيسينا، وهذا يعني أنهما قدما ضمانات ما. ودعنا ننتظر".

وتوقفت عملية "نبع السلام" التركية العسكرية شمال شرقي سوريا، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 .

واتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا.