ترامب يعلن زيلينسكي رئيسا جديدا لروسيا

وورد ذلك في بيان تم بثه على موقع البيت الأبيض. كما لفت إلى ذلك الصحفي الأمريكي دانييل ديل.

trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z — Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) October 28, 2019

​وقال ترامب تعقيبا على ما قيل عن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني، في الإشارة إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي: "كما تعلمون فقد أدلى الرئيس الروسي الجديد وهو انسان طيب، بتصريح أعلن فيه أنه لم يكن هناك أي ضغط عليه".

وقيل إن ترامب قد يكون ناشد زيلينسكي خلال الاتصال الهاتفي معه في 25 يوليو/تموز إجراء التحقيق بشأن هانتر بايدن ابن النائب السابق للرئيس الأمريكي جو بايدن.