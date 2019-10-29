تسمية مشتري "سوخوي 57" المحتملين خارج روسيا

أعلنت روسيا خلال معرض "ماكس 2019" عن نسخة معدة للتصدير من مقاتلة الجيل الخامس "سو-57".

وأخيرا تمت تسمية مشتري "سوخوي 57" المحتملين الأجانب. وهناك 5 دول قد تُقبل على شراء المقاتلة الروسية الأحدث هي ميانما والجزائر وتركيا والهند والصين، حسب "ناشيونال إنترست".

وقد اتفقت ميانما مع شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت) على شراء مقاتلات "سو-30إس إم". ولكن ليس مستبعدا أن يقع اختيار ميانما على "سو-57".

بالنسبة للجزائر هناك معلومات مفادها أن عسكرييها اهتموا بمقاتلة "سو-35". وإذا لم تكن المقاتلة الروسية الأحدث أغلى بكثير فإنهم قد يتعاقدون على شرائها.

وكذلك الحال بالنسبة لتركيا التي اتفقت مع روسيا على شراء "سو-35"، ولكنها قد توجه أنظارها نحو النسخة التصديرية من الطائرة الروسية الأحدث المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات أيضا في المستقبل القريب.

ومن الممكن أن تحتاج الصين إلى "سوخوي 57" لتدريب طياريها العسكريين وإجراء الأبحاث.

أما بالنسبة للهند فإنها كشفت مرارا عن اهتمامها بالطائرات الجديدة.