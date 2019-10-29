زلزال يضرب بقوة 6.6 درجة جنوبي الفلبين

أفادت وسائل إعلام فلبينية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا ضرب مدينة مينداناو الواقعة جنوبي الفلبين بدرجة 6.6 على مقياس ريختر، ما أدى إلى اهتزاز المباني، ودفع المواطنين للخروج إلى الشوارع.