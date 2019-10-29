زلزال يضرب بقوة 6.6 درجة جنوبي الفلبين

وذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن الهزة وقعت على بعد 26 كيلومترا شمال شرقي تولونان بكوتاباتو في الساعة 9:04 صباحا بالتوقيت المحلي.
#Philippines 6.6. Earthquake 🌏 https://t.co/mj5fOR4qkb— Concha Chulita🍞 (@ConchaTacoLady) October 29, 2019
ولم ترد أنباء إعلامية عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار كبيرة.
M6.6 earthquake hits Philippines https://t.co/Bwk1TclNTa— Chicago News Bench™ (@ChiNewsBench) October 29, 2019
كما هز الزلزال المقاطعات والمدن القريبة من نقطة الارتدادات وصلت إلى مدينة دافاو.
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