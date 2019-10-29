رئيس الوزراء الهندي يغرد بالعربية فور وصوله السعودية

نشر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تغريدة باللغة العربية بمناسبة وصوله إلى الرياض، معربا عن احترامه للسعودية.

وقال مودي، الذي يزور السعودية للمشاركة في منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار"، إن زيارته للمملكة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه سينخرط "في برامج حافلة خلال الزيارة".

منتدى "مستقبل الاستثمار"، هو فعاليات اقتصادية على مستوى عالمي تقام في العاصمة السعودية الرياض، وتحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الهدف منها المساعدة في جذب رؤوس أموال أجنبية بمليارات الدولارات، في إطار إصلاحات غرضها إنهاء اعتماد السعودية على صادرات النفط ولتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وصلت إلى المملكة العربية السعودية في مستهل زيارة هامة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دولة صديقة نعتز بها كثيرا. سوف انخرط في برامج حافلة خلال الزيارة . pic.twitter.com/6R80ZCFTVF — Narendra Modi (@narendramodi) October 28, 2019

وتركزت المبادرة بشكل رئيسي وأساسي على توفير منصة لحوار موضوعي بقيادة ما يزيد على 170 متحدثاً ينتمون إلى أكثر من 20 دولة من بينها السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية وألمانيا، بريطانيا، دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم. لبحث توجهات الاستثمار العالمية الحالية على المدى الطويل بأكثر من 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية (التعليم، التصنيع، الخدمات، الترفيه، تكنولوجيا المعلومات، الفضاء، المالية والأسهم الخاصة، النقل، وغيرها)، بحيث يكون الهدف الأساسي هو استكشاف الفرص لتحقيق عائدات مستدامة طويلة المدى ذات أثر إيجابي ودائم.

وتناقش مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية عددا من القضايا المهمة، من أبرزها دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية، بمشاركة واسعة من الخبراء والرياديين عبر العالم. كما تناقش المبادرة قضايا متعددة تقع تحت عنوان اقتصاد المستقبل، في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي والعملات المشفرة وغيرها.