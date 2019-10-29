كوريا الجنوبية وأستراليا تطلقان مناورات بحرية مشتركة

باشرت كوريا الجنوبية وأستراليا، اليوم الثلاثاء، في مناورات بحرية مشتركة قبالة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

سيئول - سبوتنيك. وذكرت البحرية الكورية الجنوبية أن هذه المناورات السادسة من نوعها تحمل اسم "هيدوري-والابي"، موضحة أن الدولفين يعتبر رمزا للبحرية الكورية الجنوبية، بينما يرمز الكنغر إلى أستراليا.

وأضافت البحرية الكورية أن المناورات بدأت في المياه القريبة من مدينة بوهانج الكورية الجنوبية وستسمر ثلاثة أيام، تضم مناورات مشتركة، فضلا عن التدريب على إطلاق مضاد للغواصات والطائرات والسفن للعدو المحتمل بالنيران.

يذكر أن الجانب الكوري الجنوبي متمثل في هذه المناورات بست سفن حربية، من بينها مدمرة من نوع "كي.دي.إكس –" II وهي سفينة محلية الصنع، وغواصة، وطائرة دورية ساحلية من طراز "أوريون إر-3" ومروحيات متعددة الأغراض من طراز "لينكس". بينما أرسلت أستراليا بمدمرة من فئة "هوبارت" مزودة بنظام معلومات ومراقبة "إيجيس "القتالي ومروحية من نوع "إم.إتش - 60".