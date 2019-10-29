مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يختار غروسي مديرا جديدا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، أن مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية اختار مندوب الأرجنتين رافايل غروسِي، ليشغل منصب مدير عام الوكالة.

وكتب أوليانوف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اختار مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح الأرجنتيني رافايل غروسِي، لمنصب مدير عام الوكالة".

وتوفي المدير السابق للمنظمة، يوكيا أمانو، الذي ترأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2009، في 22 يوليو/ تموز، عن عمر ناهز 73 عاما، وتم تعيين الممثل الدائم السابق لرومانيا كورنيل فيروتا، مديراً عاماً بالإنابة.

ويختار مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، مدير الوكالة، بعد أن يحظى بموافقة المؤتمر العام للوكالة، وهو اجتماع لكلّ الدول الأعضاء.