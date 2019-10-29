على خلفية الاحتجاجات... إيران تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى مواطنيها بعدم السفر إلى العراق وتأجيله حتى إشعار آخر.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن "وزارة الخارجية أصدرت بيانا حذرت فيه الرعايا الإيرانيين من التوجه إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة".

وأشار البيان إلى أن "التصعيد الجاري في العراق، يتوجب من المواطنين والزوار المتوجهين إلى العراق تأجيل رحلتهم حتى إشعار آخر".

وانطلقت تظاهرات العراق، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للمطالبة بالقضاء على الفساد وإجراء إصلاحات.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، صباح اليوم، عن مقتل 18 شخصا واصابة 800 خلال أحداث كربلاء أمس. وقال عضو المفوصية علي البياتي إن "المعلومات التي وصلتنا من ناشطين ومنظمات وجهات غير حكومية حول الاحداث التي شهدتها كربلاء يوم امس تتحدث عن 18 شهيدا من المتظاهرين وأكثر من 800 مصاب".