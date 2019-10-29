زعيم حزب العمال البريطاني يدعم إجراء انتخابات عامة في ديسمبر

أعلن حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الثلاثاء، اعتزامه الموافقة على إجراء انتخابات عامة مبكرة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

القاهرة – سبوتنيك. وأشار جيرمي كوربين، رئيس حزب العمال البريطاني، إلى أن قرار الانتخابات المبكرة، جاء نظرا لموافقة الاتحاد الأوروبي مؤخرا على طلب بريطانيا تأجيل عملية خروجها من الاتحاد (بريكست).

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن كوربين، قوله: "حزب العمال، سوف يدعم خطط إجراء انتخابات عامة مبكرة في ديسمبر/كانون الأول/ بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل بريكست إلى 31 يناير/كانون الثاني".

وكان دونالد توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي أقر تمديد خروج بريطانيا من اليورو حتى 31 يناير، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وكتب الفريق الإعلامي لتوسك عبر حسابه على (تويتر) أن "دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 اتفقت على قبول طلب المملكة المتحدة تمديد بريكست [الخروج من الاتحاد] حتى 31 يناير 2020".

وتابع: "أتوقع صياغة القرار بشكل كتابي".

وقالت بدورها بريطانيا إنها تتعهد بتمويل الازدهار الاقتصادي في أوروبا، حتى بعد خروجها.

وقال جون جلين وزير الخدمات المالية إن بريطانيا ستبذل قصارى جهدها لضمان بقاء قطاعها المالي لاعبا رئيسيا عالميا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جلين في مؤتمر في لندن "هذه الحكومة تؤمن إيمانا تاما باقتصاد تلك البلد" ، مضيفًا أن "عائدات التمويل كانت أساسية لقدرة بريطانيا على تمويل الرعاية الصحية والشرطة والتنمية الإقليمية".

وتابع: "سنبذل كل ما في وسعنا من أجل مساعدة بريطانيا على الازدهار بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي".