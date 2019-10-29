أردوغان: أظهرنا للعالم عزيمتنا بتدمير الممر الإرهابي عبر انتصارات "نبع السلام"

ونقلت "الأناضول" عن الرئيس التركي تأكيده خلال زيارته ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بالعاصمة أنقرة، أنه:

من خلال عملية نبع السلام، التي بدأناها في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومن خلال الانتصارات التي حققناها في فترة وجيزة، أظهرنا للعالم بأسره مجددا عزيمتنا عن طريق تدمير الممر الإرهابي الذي كان يراد إنشاءه على حدودنا".

وكتب أردوغان، في دفتر الزوار: "العزيز أتاتورك، نحتفل اليوم كشعب تركي، بالذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية. في هذا اليوم المبجل نستذكر فخامتكم وكافة شهداءنا وأبطالنا الذين سكبوا دماءهم فداء للوطن، ونقدم شكرنا للمحاربين القدامى".

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف لديها ككيان إرهابي، وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.