عقب لقائه وزير خارجية قطر... ظريف يوجه دعوة عاجلة إلى دول الخليج

اجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد "تبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

في هذه الأثناء، وجه ظريف، دعوة لدول الخليج للانضمام إلى مبادرة "هرمز للسلام" التي تقدمت بها بلاده لتأمين المنطقة.

وقال ظريف، الذي يزور قطر للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في الدوحة، متحدثا لقناة "الجزيرة" القطرية: "أدعو إلى مبادرة لبناء الثقة بين دول المنطقة تحت اسم مبادرة هرمز للسلام".

وحذر وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة من تداعيات التصعيد المحتمل مع بلاده، مشيرا إلى أن "الحرب لن تفيد أحدا".

وشدد على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يمكنه أن يفرض اتفاقا من طرف واحد على إيران، مشيرا إلى أن أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي لا بد أن يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاثنين، للمشاركة في اجتماع لجنة الشرق الأوسط لاجتماع ميونخ الأمني، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.