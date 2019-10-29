الرئاسة الأفغانية: باكستان ارتكبت انتهاكا بقصف ولاية على الحدود

كابول - سبوتنيك .وقال الناطق باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي، عبر تويتر: "إن القصف الباكستاني على مناطق حدودية انتهاك صريح للأعراف الدولية وندينها بشدة، نطالب بالتوقف الفوري لهذه التحركات من قبل الباكستانيين".
وقال المسؤولون المحليون إن القوات الباكستانية تحاول إقامة نقاط تفتيش بالقرب من الولاية.
ولم يصدر رد رسمي من الجانب الباكستاني.
يذكر أن بعض المناطق المتاخمة للحدود مع باكستان تعد معقلاً رئيسياً لتنظيم "داعش" الإرهابي، والذي يدعى بتنظيم خراسان، حيث يمارس مقاتلي التنظيم أنشطتهم في الجبال والمناطق النائية ذات التضاريس الوعرة بعيداً عن أعين السلطات.
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