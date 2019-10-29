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    الهجمات على منشآت أرامكو، السعودية 14 سبتمبر 2019

    موقع عبري يكشف أسباب تخوف إسرائيل وأمريكا من هجمات إيرانية

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    العالم
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    كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن السبب الحقيقي وراء تزايد المخاوف الإسرائيلية الأمريكية من إيران. 

    وذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن القدرات العسكرية الإيرانية الجديدة هي السبب وراء تزايد المخاوف الأمريكية الإسرائيلية من أي هجمات إيرانية جديدة، خاصة على قواعد عسكرية إسرائيلية.

    وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن الهجمات التي نسبت لإيران والخاصة بالهجوم على منشآت نفطية سعودية، في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، والمعروفة باسم "هجمات أرامكو"، تعد مثالا قويا أمام إسرائيل ومن خلفها أمريكا بأن المخاوف تتزايد وتتفاقم. 

    تهديد الشرق الأوسط

    وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، أيضا، قد صرح أمس بأن إيران تشكل تهديدا على السلام في الشرق الأوسط برمته. 

    العلم الإسرائيلي
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    رفع حالة التأهب في الممثليات الإسرائيلية في دول العالم
    وخلال لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفان منوتشين، في مدينة القدس المحتلة، قال نتنياهو: 

    إن إيران تعمل جاهدة على إنتاج صواريخ باليستية باستطاعتها أن تطال أي هدف في الشرق الأوسط. 

    وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن طهران تنشر صواريخ دقيقة في أماكن مختلفة بالمنطقة، لا سيما اليمن لكي تستهدف الأراضي الإسرائيلية.

    وشدد نتنياهو على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي لإيران وتشديد العقوبات المفروضة عليها".

    حلول ناجعة

    وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا" أن تصريحات نتنياهو تؤكد أنه لا يوجد حلول ناجعة لكل من إسرائيل وأمريكا أمام مثل هذه الصواريخ الإيرانية الدقيقة.

    وقال الموقع الإلكتروني الإخباري:

    تنم تصريحات نتنياهو عن عدم وجود إجابات أو حلول واضحة لمثل هذا الأمر.

    وأشار الموقع الإخباري العبري إلى أن أحد الأسباب الرئيسة للقلق الإسرائيلي والتخوف المتسارع من مواجهة إيرانية هو دقة الصواريخ وقوتها واستهدافها للأهداف المطلوبة بدقة شديدة، أذهلت الطرفين، الأمريكي والإسرائيلي معا، إذ لم يتخيل الطرفان وجود مثل هذه القدرات لدى الجانب الإيراني، وهو ما يزيد من قلق وتوتر الطرفين معا.

    وأضاف الموقع الإلكتروني الإخباري أن هناك تخوف أمريكي من هجوم صاروخي على مقر القيادة الأمريكية في منطقة الخليج، وشل أنظمة القيادة والاستخبارات الأمريكية في المنطقة.

    مكافحة الإرهاب الإسرائيلي

    وأشار الموقع العبري إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الاثنين عن إجراء تغييرات على نظام مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، للرد على هذه التهديدات الاستراتيجية الجديدة التي تواجه بلاده.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    © AP Photo / Gali Tibbon
    نتنياهو يؤكد على انتصار إسرائيل في أي حرب قادمة
    وأوضح الموقع أنه بعد عقود طويلة من العمل المشترك لتطوير الجيش والمخابرات الإسرائيليين مع جيش الولايات المتحدة ومخابراته، ولا سيما وكالة الدفاع الصاروخي MDA ، وأنه على الرغم من إنشاء أربع دفعات من النظام الصاروخي الدفاعي، وضخ استثمارات ضخمة بعشرات المليارات من الدولارات، فإن كل من الولايات المتحدة وإسرائيل قد وجدا أنفسهما فجأة عرضة لخطر الصواريخ الإيرانية.

    ولفت الموقع الإلكتروني الاهتمام إلى أن بنيامين نتنياهو قد صرح بأن هناك حاجة ملحة لاستثمار عدة مليارات أخرى على الفور لوضع إجراءات وقائية ضد القدرات الإيرانية الجديدة على الفور.

    وسبق أن قال جنرال إسرائيلي سابق، السبت الماضي، إن إيران ستحاول استهدافنا من جميع الجهات، وستركز على أهداف عسكرية مهمة وحيوية.

    أهداف استراتيجية

    وذكر الجنرال أهارون زئيفي فركش، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، أن "إيران ستحاول مهاجمتنا من جميع الجهات، وبضرب أهداف عسكرية أو استراتيجية في إسرائيل".

    وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن هذه الهجمات الإيرانية يمكن أن تصل إلى إسرائيل من كل من العراق في الشرق، ومن سوريا وحزب الله اللبناني وهضبة الجولان السورية المحتلة في الشمال، ومن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في الجنوب.

    وأكد الجنرال أهارون زئيفي فركش أن هناك تخوفا من انسحاب القوات الأمريكية من كل من الشمال السوري ومن العراق، أو من منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات كثيرة أمام الجيش الإسرائيلي.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, إيران, أرامكو
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