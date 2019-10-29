موقع عبري يكشف أسباب تخوف إسرائيل وأمريكا من هجمات إيرانية

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن القدرات العسكرية الإيرانية الجديدة هي السبب وراء تزايد المخاوف الأمريكية الإسرائيلية من أي هجمات إيرانية جديدة، خاصة على قواعد عسكرية إسرائيلية.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن الهجمات التي نسبت لإيران والخاصة بالهجوم على منشآت نفطية سعودية، في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، والمعروفة باسم "هجمات أرامكو"، تعد مثالا قويا أمام إسرائيل ومن خلفها أمريكا بأن المخاوف تتزايد وتتفاقم.

הרמטכ״ל רא״ל אביב אביב כוכבי מזהיר:



"המצב בגזרות הצפונית והדרומית מתוח ושברירי ועלול להידרדר לעימות.

ישראל מתמודדת עם מספר רב של זירות ואויבים.

האתגר המרכזי של ישראל בזירה הצפונית. צה"ל נערך בחודשים האחרונים באופן מואץ". pic.twitter.com/bWZ0IjeEb1 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) October 24, 2019

تهديد الشرق الأوسط

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع، أيضا، قد صرح أمس بأن إيران تشكل تهديدا على السلام في الشرق الأوسط برمته.

وخلال لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفان منوتشين، في مدينة القدس المحتلة، قال نتنياهو:

إن إيران تعمل جاهدة على إنتاج صواريخ باليستية باستطاعتها أن تطال أي هدف في الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن طهران تنشر صواريخ دقيقة في أماكن مختلفة بالمنطقة، لا سيما اليمن لكي تستهدف الأراضي الإسرائيلية.

وشدد نتنياهو على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي لإيران وتشديد العقوبات المفروضة عليها".

حلول ناجعة

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا" أن تصريحات نتنياهو تؤكد أنه لا يوجد حلول ناجعة لكل من إسرائيل وأمريكا أمام مثل هذه الصواريخ الإيرانية الدقيقة.

وقال الموقع الإلكتروني الإخباري:

تنم تصريحات نتنياهو عن عدم وجود إجابات أو حلول واضحة لمثل هذا الأمر.

وأشار الموقع الإخباري العبري إلى أن أحد الأسباب الرئيسة للقلق الإسرائيلي والتخوف المتسارع من مواجهة إيرانية هو دقة الصواريخ وقوتها واستهدافها للأهداف المطلوبة بدقة شديدة، أذهلت الطرفين، الأمريكي والإسرائيلي معا، إذ لم يتخيل الطرفان وجود مثل هذه القدرات لدى الجانب الإيراني، وهو ما يزيد من قلق وتوتر الطرفين معا.

وأضاف الموقع الإلكتروني الإخباري أن هناك تخوف أمريكي من هجوم صاروخي على مقر القيادة الأمريكية في منطقة الخليج، وشل أنظمة القيادة والاستخبارات الأمريكية في المنطقة.

مكافحة الإرهاب الإسرائيلي

وأشار الموقع العبري إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الاثنين عن إجراء تغييرات على نظام مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، للرد على هذه التهديدات الاستراتيجية الجديدة التي تواجه بلاده.

وأوضح الموقع أنه بعد عقود طويلة من العمل المشترك لتطوير الجيش والمخابرات الإسرائيليين مع جيش الولايات المتحدة ومخابراته، ولا سيما وكالة الدفاع الصاروخي MDA ، وأنه على الرغم من إنشاء أربع دفعات من النظام الصاروخي الدفاعي، وضخ استثمارات ضخمة بعشرات المليارات من الدولارات، فإن كل من الولايات المتحدة وإسرائيل قد وجدا أنفسهما فجأة عرضة لخطر الصواريخ الإيرانية.

ولفت الموقع الإلكتروني الاهتمام إلى أن بنيامين نتنياهو قد صرح بأن هناك حاجة ملحة لاستثمار عدة مليارات أخرى على الفور لوضع إجراءات وقائية ضد القدرات الإيرانية الجديدة على الفور.

وسبق أن قال جنرال إسرائيلي سابق، السبت الماضي، إن إيران ستحاول استهدافنا من جميع الجهات، وستركز على أهداف عسكرية مهمة وحيوية.

أهداف استراتيجية

وذكر الجنرال أهارون زئيفي فركش، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، أن "إيران ستحاول مهاجمتنا من جميع الجهات، وبضرب أهداف عسكرية أو استراتيجية في إسرائيل".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن هذه الهجمات الإيرانية يمكن أن تصل إلى إسرائيل من كل من العراق في الشرق، ومن سوريا وحزب الله اللبناني وهضبة الجولان السورية المحتلة في الشمال، ومن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في الجنوب.

وأكد الجنرال أهارون زئيفي فركش أن هناك تخوفا من انسحاب القوات الأمريكية من كل من الشمال السوري ومن العراق، أو من منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات كثيرة أمام الجيش الإسرائيلي.