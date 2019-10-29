رسميا... الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب بريطانيا بتأجيل بريكست

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك موافقة أعضاء الاتحاد على طلب المملكة المتحدة تمديد بريكست، معربًا عن أمله في أن يستغل البريطانيون الوقت المتبقي على أفضل وجه.

وكتب توسك اليوم الثلاثاء على موقعه الرسمي في تويتر، "إلى أصدقائي البريطانيين، اعتمدت الدول الأعضاء ال 27 رسميا التمديد، وقد يكون هذا آخر تمديد. لذلك أرجو أن تعملوا على الاستفادة القصوى من هذا الوقت".

وتابع رئيس المجلس الأوروبي، "أود أيضا أن أقول لكم وداعا لأن مهمتي تقترب من نهايتها".

To my British friends,



The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.



I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you. — Donald Tusk (@eucopresident) October 29, 2019

كان توسك أعلن، أمس الاثنين، أن دول الاتحاد قررت الموافقة على طلب المملكة المتحدة لتأجيل خروجها من الاتحاد من نهاية الشهر الجاري إلى نهاية كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من أكبر كتلة تجارية في العالم، لكن البرلمان أقر مشروع قانون يجبر الحكومة على السعي للحصول على تأجيل لمنع البلاد من المغادرة من دون اتفاق لتسهيل العملية.

واقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراء انتخابات يوم 12 كانون الأول/ديسمبر في محاولة لتأمين أغلبية لتمرير الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكن البرلمان رفض المقترح أمس.