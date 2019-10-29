مجلس العموم البريطاني يقر انتخابات مبكرة في ديسمبر

وافق المشرعون البريطانيون على خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وصوت المشرعون في مجلس العموم بأغلبية 438 صوتًا مقابل 20 صوتًا لصالح إجراء انتخابات في 12 ديسمبر.

وسيتم الآن تمرير القانون إلى مجلس الشيوخ في البرلمان للنظر فيه.