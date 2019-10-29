رد عاجل من تركيا على قرار الكونغرس الأمريكي بشأن "مذابح الأرمن"

وصف وزير خارجية تركيا قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن قضية الأرمن بأنه "قرار مخز" من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة.

وقال الوزير التركي مولود تشاووش أوغلو إن القرار الأمريكي بشأن قضية الأرمن " لاغ وباطل" بالنسبة لتركيا، حسب "رويترز".

وجاء الرد التركي سريعاً بعد وقت قصير من صدرو قرار الكونغرس الأمريكي.

وأيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة قرارا يعترف بأن "عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام إبادة جماعية" في تصويت رمزي وإن كان تاريخيا من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوتر مع تركيا.

ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا على القرار الذي يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة التي تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية.

كما وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا.