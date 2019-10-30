أرمينيا ترحب بقرار مجلس النواب الأميركي بشأن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

وكتب باشينيان على تويتر، اليوم الأربعاء: "أرحب بالتصويت التاريخي للكونغرس الأميركي الذي يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن. القرار 296 هو خطوة جريئة نحو خدمة الحقيقة والعدالة التاريخية، وسيجلب الراحة والطمأنينة للملايين من الأرمن الذين نجوا من الإبادة الجماعية".
وكتب وزير الخارجية على "تويتر": "العدالة والحقيقة تنعكس في هذا القرار التاريخي لمجلس النواب... 296. هذا تكريم لضحايا الإبادة الجماعية".
هذا وقد وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، على القرار بأغلبية 405 أعضاء مقابل 11 عضوا، في تصويت رمزي لكنه تاريخي يخدم الشعب الأرميني، وأغضب تركيا على الفور.
واستنكرت وزارة الخارجية التركية بشدة تأييد مجلس النواب الأمريكي هذا القرار، مؤكدة أن القرار لا يتناسب مع عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي.
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