أرمينيا ترحب بقرار مجلس النواب الأميركي بشأن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

رحب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بقرار مجلس النواب الأميركي الذي يعتبر القتل الجماعي للأرمن قبل قرن من الزمان "إبادة جماعية".

وكتب باشينيان على تويتر، اليوم الأربعاء: "أرحب بالتصويت التاريخي للكونغرس الأميركي الذي يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن. القرار 296 هو خطوة جريئة نحو خدمة الحقيقة والعدالة التاريخية، وسيجلب الراحة والطمأنينة للملايين من الأرمن الذين نجوا من الإبادة الجماعية".



كما هنأ وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتسكانيان بلادة بهذا القرار، وعبر عن "إعجابه" بالجالية الأرمنية في الولايات المتحدة التي وقفت وعملت بجد من أجل التصويت التاريخي هذا.

وكتب وزير الخارجية على "تويتر": "العدالة والحقيقة تنعكس في هذا القرار التاريخي لمجلس النواب... 296. هذا تكريم لضحايا الإبادة الجماعية".

هذا وقد وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، على القرار بأغلبية 405 أعضاء مقابل 11 عضوا، في تصويت رمزي لكنه تاريخي يخدم الشعب الأرميني، وأغضب تركيا على الفور.

واستنكرت وزارة الخارجية التركية بشدة تأييد مجلس النواب الأمريكي هذا القرار، مؤكدة أن القرار لا يتناسب مع عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي.