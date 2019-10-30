موسكو تشجب دفاع أمريكا عن حقول نفط سورية

ندد وزير خارجية روسيا بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن ضرورة وجود قوات أمريكية في سوريا.

وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي للصحفيين تعقيبا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول ضرورة وجود قوات أمريكية في سوريا للدفاع عن حقول نفط: "يعني أنهم يدافعون (عن حقول نفط سورية) ضد الجمهورية العربية السورية".

كما شجب وزير الخارجية الروسي نية الولايات المتحدة لاستثمار حقول نفط سورية، مؤكدا ضرورة الدفاع عن موقف بلاده أمام واشنطن.

وذكّر لافروف بأن إعلان الولايات المتحدة عن سحب قواتها من سوريا أعقبته عودة قوات أمريكية إلى سوريا تحت ذريعة حماية حقول نفط من تنظيم "داعش"، وشجب ذلك مشيرا إلى أن استثمار الثروات الطبيعية لدولة أخرى أمر غير شرعي دون موافقة هذه الدولة.

كما ذكّر لافروف بأن القوات الأمريكية دخلت إلى سوريا بالطريقة غير المشروعة دون موافقة الحكومة السورية.