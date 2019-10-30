الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي بأنقرة على خلفية قرارات الكونغرس

ونشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" على حسابها الرسمي على "تويتر" تغريدة نصت على أن "الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي بأنقرة على خلفية قرارات وافق عليها مجلس النواب الأمريكي".

#عاجل | الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي بأنقرة على خلفية قرارات وافق عليها مجلس النواب الأمريكي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 30, 2019

​وأيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة قرارا يعترف بأن "عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام إبادة جماعية" في تصويت رمزي وإن كان تاريخيا من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوتر مع تركيا.

ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا على القرار الذي يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة التي تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية.

كما وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود إضافية على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب عملية نبع السلام في شمال شرق سوريا.

وصف وزير خارجية تركيا قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن قضية الأرمن بأنه "قرار مخز" من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة.