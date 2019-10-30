خمس عمليات واسعة النطاق لوكالة المخابرات المركزية ضد الاتحاد السوفيتي

كانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تفعل كل شيء في ذلك الوقت لإفساد حياة منافسها على الخريطة الجغرافية السياسية للعالم - الاتحاد السوفيتي.

وقد بدأ كل شيء في نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما أدرك العالم من سيخرج منتصراً في هذه المعركة الرهيبة. يعدد موقع sharknews أفضل 5 عمليات للأمريكيين ضد الاتحاد السوفيتي.

1- كانت عملية CIA لدعم القوميين الأوكرانيين تسمى Cartel، ولكنها معروفة أكثر باسم "الديناميكا الهوائية". مولت الإدارة الكفاح المسلح للقوميين ضد الاتحاد السوفييتي. استمر هذا حتى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، حتى انتهت القوات السوفيتية بالكامل تقريبًا من فلول القوميين في غرب أوكرانيا وشرق بولندا. فتغير مسار وكالة المخابرات المركزية.

قررت التصرف وفقًا للإيديولوجيا: تم نشر الصحف والمجلات المعادية للسوفيت، وتم بث البث الإذاعي المقابل، وتم دعم الحركات الأوكرانية غير القانونية. عندما أصبح من الواضح في عام 1990 أن الاتحاد السوفيتي كان على وشك الانهيار، تم إغلاق البرنامج.

2- عندما اكتشفت طائرة استطلاع أمريكية، في ربيع عام 1961 ، محطة القطب الشمالي السوفيتية المهجورة في القطب الشمالي، كانت هناك عملية أخرى تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "ذاتية التنظيم": غولد فيت - "الساق الذهبية". ووضعوا في لانجلي (مقر وكالة الاستخبارات المركزية) احتمال، أن تكون الأسرار العسكرية والمعدات الخاصة موجودة في المحطة: حيث تم إخلاء المحطة في عجلة من أمرهم.

كان من الممكن الوصول إلى المحطة عن طريق الجو فقط، وتم إنزال عميلين من القاذفة B-17 على الجليد، وبعدهم صناديق من المعدات. قام الجواسيس بجمع الوثائق والتقاط الصور وأخذها في غضون ثلاثة أيام. ولم يعرف ما وجدوه بالضبط في تلك المحطة.

3- في أوائل ربيع عام 1971، غرقت الغواصة السوفيتية كي-129 (السبب غير معروف) على بعد 1600 ميل قبالة ساحل هاواي. كانت استجابة سلطات الاتحاد السوفيتي في مثل هذه الحالات واحدة: الصمت. واتضح أنه بما أنه لم تعلن رسميًا عن غرق الغواصة، فهذا يعني "أنه لا يوجد مالك لها". واستفاد الأمريكيون من هذا، بعملية "مشروع أزوريان".

قاموا ببناء سفينة تبدو وكأنها منصة حفر. كانت الصعوبة في العمق: كانت الغواصة السوفيتية على عمق خمسة آلاف متر. استمر العمل التحضيري في رفع الغواصة 3 سنوات ، وبحلول عام 1974 تمكن الأمريكيون من رفع مقدمة الغواصة، باقي الأجزاء تدمرت هناك.

لا يزال من غير المعروف ما الذي كسبه الأمريكيون، لكن هناك شائعات تفيد بأنهم حصلوا على عدة طوربيدات برؤوس نووية. وفي الجزء الذي رفعوه من الغواصة كانت جثث ستة من الغواصين السوفيت، الذين دفنوا في الولايات المتحدة مع مرتبة الشرف.

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4- كانت هناك أوقات لم تكن فيها إيران والولايات المتحدة أصدقاء فقط، بل كانتا حلفاء عسكريين. مرارًا وتكرارًا، قام سلاح الجو الأمريكي، مع سلاح الجو الإمبراطوري في إيران، برحلات استطلاعية بالقرب من الحدود الجنوبية للاتحاد السوفيتي. تمت تسمية العملية باسم Dark Gene -.

وكانا ليس فقط يحلقان على طول الحدود السوفيتية، ولكن أيضا يدخلان في كثير من الأحيان المجال الجوي للسوفييت، للبحث عن العيوب وأوجه القصور في نظام الدفاع الجوي السوفيتي. لهذه الأغراض، زودت الولايات المتحدة إيران بطائراتها من طراز F-14، وهو ما لم تفعله لأي دولة أخرى.

في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قام الأمريكيون بالتحقق من فعالية الدفاع الجوي السوفيتي والطائرات الاعتراضية: شوهدت الطائرة الإيرانية من طراز F-4 PhantomII في سماء الاتحاد السوفيتي وأُرسلت الطائرة ميغ-21 إس إم السوفيتية، التي كان يقودها غينادي إليسييف، لاعتراضها. أصاب إليسييف الطائرة الإيرانية، مما تسبب في تحطمها. لسوء الحظ، قُتل الطيار السوفيتي، ولكن تم القبض على الطيارين الإيرانيين. خلال عملية Dark Gene ، أُسقطت 4 طائرات إيرانية، وبعد الثورة في إيران عام 1979 ، أغلق الأمريكيون بالطبع البرنامج.

© Sputnik . V. Suchodolskiy ميغ-21

5- كانت عملية CIA الأكثر تكلفة والأكثر أهمية ضد الاتحاد السوفيتي تسمى "الإعصار" واستمرت 10 سنوات. ليس من الصعب تخمين أنها كانت عملية لدعم الجهاديين الأفغان. لقد زودهم الأمريكيون بالأسلحة والذخيرة والمعدات والأسلحة والمدربين. تم تنفيذ كل شيء من خلال المخابرات الباكستانية - لم تتمكن وكالة الاستخبارات المركزية من القيام بذلك رسميًا، وإلا فإن الحرب العالمية الثالثة ستنشب.

يذكر أن الجيش السوفيتي كان على أراضي أفغانستان من 1979 إلى 1989، وحتى عام 1986 كان سلاح الجو في الاتحاد السوفيتي ملك السماء الأفغانية، مما يشكل تهديدا خطيرا للأفغانيين. في تلك السنة المأساوية، قام الأمريكيون بتسليم منظومات الدفاع الجوي المحمولة ستينغر للأفغان، وهذا هو السبب في أن الاتحاد السوفيتي عانى من خسائر كبيرة في السماء لأول مرة.

وبعد انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان، لم يعد هناك حاجة لعملية الإعصار فتوقفت.