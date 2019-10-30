الناتو يتجاهل اقتراح منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب

أعلن القائم بأعمال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فاليري سيميريكوف، اليوم الأربعاء، أن المنظمة لم تتلق حتى الآن رداً رسميا من حلف شمال الأطلسي "الناتو" على اقتراحها بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب.

موسكو - سبوتنيك. وقال سيميريكوف خلال المؤتمر الدولي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي "حول دور وطبيعة تفاعل المنظمات الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب الدولي": "في مايو من هذا العام، أرسل مجلس وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي دعوة مفتوحة لوزراء خارجية الناتو، والذي لم نتلق رداً رسمياً عليها بعد، من أجل بناء الثقة وتنمية التعاون بين المنظمات في قضايا مكافحة الإرهاب العالمي. أعتقد أن التعليقات غير ضرورية هنا".

ودعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، وطاجيكستان)، في وقت سابق، وزراء خارجية الدول الأعضاء في "الناتو" إلى إنشاء آلية لإجراء مشاورات منتظمة بين أمانتي المنظمتين. كما دعت منظمة معاهدة الأمن الجماعي منظمة حلف شمال الأطلسي إلى توثيق التعاون في مكافحة الاتجار بالمخدرات.

وصرحت نائبة الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي روز غوتيمولر، لاحقاً، خلال مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية، بأن الحلف لا يرى أي سبب لإنشاء قناة إضافية للتفاعل مع روسيا على مستوى منظمة معاهدة الأمن الجماعي.