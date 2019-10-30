بوتين يشارك في قمة بريكس بالبرازيل الأسبوع المقبل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم المشاركة في قمة بريكس بالبرازيل الأسبوع المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "الرئيس يعتزم المشاركة في قمة بريكس التي ستعقد في البرازيل. سيتوجه إلى هناك الأسبوع القادم في زيارة تستغرق يومين".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية فيما يتعلق بمستوى المشاركة في قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" "في قمة "أبيك": "في تشيلي، ستكون روسيا ممثلة على مستوى آخر ولكن أيضا رفيع المستوى".

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا. وتعتبر المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42% من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس" 26% من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.