إيران تهدد: الخطوة الرابعة من خفض الالتزامات النووية جاهزة للتنفيذ

أكد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أن "إيران لم تحصل على ما تريد في ظل المفاوضات القائمة مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن "الخطوة الرابعة من خفض الالتزامات النووية جاهزة للتنفيذ".

وأضاف: "حتى الآن لم نحصل على ما نريد في المفاوضات القائمة"، مؤكدا أن هناك لجنة مسؤولة عن دراسة خفض الالتزامات في الخطوة الرابعة.

وعلى هامش اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، اليوم الأربعاء، قال واعظي: "إذا لم نحصل على ما نبحث عنه في مهلة الشهرين التي تم منحها (للأطراف الأوروبية) للتفاوض، فسنتخذ بالتأكيد الخطوة الرابعة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت، الشهر الماضي، أن المرحلة الرابعة من تقليص الالتزام بموجب الاتفاق النووي جاهزة، معربة عن آمالها أن تفي أوروبا بالتزاماتها حتى تكون هناك حاجة لتنفيذها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: "الخطوة الرابعة لتقليص الالتزامات بموجب الاتفاق النووي جاهزة. ونأمل ألا يصل الأمر لتنفيذها وأن تتحقق الالتزامات التي تعهد بها الأوروبيون".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرض عقوبات عليها، وبعدها وقوع هجوم على أربع ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.